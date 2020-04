Salzburgerin berichtet aus Madrid über den ersten Spaziergang nach 42 langen Tagen in Quarantäne

Die in Madrid lebende Salzburgerin Angela Müller berichtet von der vielleicht härtesten Zeit des Corona-Lockdowns in Spanien. Am Sonntag durften die Kinder erstmals wieder für eine Stunde ins Freie - nach sechs Wochen Hausarrest.

Seit knapp 20 Jahren lebt und arbeitet die Salzburgerin Angela Müller als Architektin in der spanischen Hauptstadt Madrid. Jetzt, sechs Wochen nach dem Coronavirus-Lockdown denkt sie erstmals daran, mit ihren drei Kindern zumindest über den Sommer nach Österreich zurückzukehren. "Auch ...