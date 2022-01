Salzburgerin hat umgesattelt: Ihre Ohrringe sind auch in den USA gefragt

Wenn aus einem Hobby ein kleines feines Unternehmen wird: Mitten in einer Wohnsiedlung in Zell am Moos versteckt sich die Ohrangerie.

Es begann damit, dass Katrin Waach-Köllensperger schon immer ein Faible für modische Accessoires hatte. "Da ein Mascherl, da ein Banderl, das bin ich." Irgendwann fing sie an, Ohrringe zu gestalten, und sorgte damit bei Familie und Freunden für Aufsehen. "Das war wie ein Lauffeuer. Alle wollten solche Ohrringe." Damals war sie mit ihren beiden kleinen Kindern gerade in Elternzeit. Vor deren Geburt war die studierte Betriebswirtschafterin und Wirtschaftspädagogin für eine Bank in der Personalentwicklung tätig. Und so machte ...