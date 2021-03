Salzburgerin kehrte nach einem Jahr zum Auto zurück

Renate Eschenlohr schildert ihre Erfahrungen. Ein Jahr hat sie ohne Auto durchgehalten - und sich dann wieder umentschieden. Vor allem ein Punkt gab den Ausschlag dafür.

Vor rund vier Jahren wagte Renate Eschenlohr, die Sprecherin des ARBÖ in Salzburg, einen Selbstversuch: Sie trennte sich von ihrem Auto und beschloss, ihre Wege fortan zu Fuß, mit dem Rad und mit den Öffis zu erledigen. "Mir war diese Erfahrung wichtig. Ich wohne mitten in Liefering, die S-Bahn ist sieben Minuten entfernt, der Obus vier Minuten." Die ARBÖ-Landeszentrale lasse sich von zu Hause aus bequem zu Fuß oder per Rad erreichen. Für schwere Einkäufe habe sie sich gelegentlich das ...