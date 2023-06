Salzburgerin via Internet betrogen: Polizei forschte Mann von der Elfenbeinküste aus

Der 30-Jährige gab sich als ein in Oberösterreich lebender Baumeister aus. Insgesamt 8000 Euro überwies die Frau dem Mann nach wochenlangen WhatsApp-Chats.

Im März dieses Jahres nahm ein Mann via Social Media Plattform Kontakt zu einer 43-jährigen Österreicherin auf. In wochenlangen Chats per WhatsApp gaukelte der Mann vor, dass er ein in Oberösterreich lebender Baumeister sei. Der Mann täuschte Liebesgefühle vor und gab irgendwann an, in Dakar ein kleines Mädchen angefahren und schwer verletzt zu haben. Nun benötige er dringend 5000 Euro für die Operation des kleinen Mädchens. Die 43-Jährige überwies die Summe. Wenig später forderte der Täter weitere 3000 Euro für die Rückreise nach Österreich. Auch diese Summe beglich die Frau. Doch dann schöpfte sie Verdacht und erstattete Anzeige. Internetermittlern des Kriminalreferates Salzburg gelang es nun, den 30-Jährigen von der Elfenbeinküste auszuforschen. Sie frierten Kryptowährungen im Gesamtwert von mehr als 5000 Euro ein. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.