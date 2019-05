Auf dem Weg von Berlin nach Salzburg wurde einer 41-jährigen Frau aus Salzburg bereits am Samstag eine Rolex-Uhr im Wert von mehr als 5000 Euro gestohlen. Die Frau hatte die Uhr in ihrer Handtasche deponiert - sie war auf ihrer Heimreise mit Taxi, Flugzeug und schließlich dem Zug unterwegs. Die 41-Jährige bemerkte den Diebstahl erst zu Hause in Salzburg. Wo und wann die wertvolle Uhr genau gestohlen wurde, ist unbekannt.





Quelle: SN