Salzburgs alte Stadtmauern bröckeln gefährlich

Vor knapp drei Monaten brach die Müllner Friedhofsmauer ein. Ein neuer Bericht zeigt, dass auch am Mönchs- und Kapuzinerberg Gefahren lauern.

Die jahrhundertealten Wehrmauern in der Stadt Salzburg sind zum Teil in so desolatem Zustand, dass Sofortmaßnahmen notwendig sind. Zumindest legt das ein externer Begutachtungsbericht des Walser Planungsbüros Geoconsult nahe, den der Magistrat in Auftrag gegeben hatte. "Wir haben 13 Stellen untersuchen lassen, davon gibt es bei drei sofortigen Handlungsbedarf", sagt Baustadtrat Lukas Rößlhuber (Neos). Betroffen sind laut dem Bericht die Bürgerwehr und der Bereich oberhalb des Petersfriedhofs am Mönchsberg sowie die Mauer am Kapuzinerberg über der Steingasse: Hier wurde das Risiko eines Personenschadens jeweils als "hoch" bewertet.