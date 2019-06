Salzburgs Berufsfeuerwehr verkauft alte Fahrzeuge

Ein altes Rüstfahrzeug mit Kran ist ebenso dabei wie ein Einachsanhänger. Den Zuschlag bekommt der jeweilige Bestbieter. Angebote können bis 31. Juli abgegeben werden.

Jahrelang war es Praxis, dass die alten Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr oder der Müllabfuhr an ausländische Gemeinden verschenkt werden, sobald sie kein Pickerl mehr in Österreich bekommen. Seit diese Praxis in zwei anonymen Anzeigen mündete im Vorjahr, wird kein Auto mehr verschenkt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wurden zwar eingestellt. Die Stadt schreibt nun aber den Verkauf der alten Fahrzeuge aus.

Aktuell bietet die Berufsfeuerwehr folgende Fahrzeuge zum Kauf an:

VW Bus T4, Bj. 2000, 102 PS TDI, 111.887 Km, § 57a Überprüfung abgelaufen, LR, Frontantrieb, AHK, 9 Sitzer, 8-fach bereift;

Schweres Rüstfahrzeug mit Kran

Mercedes Benz 1936 V10, Bj. 1988, 355 PS, ca. 28037 Km, 4x4, Automatik, §57a Überprüfung abgelaufen, Ges.Gew. 18 to, 3 Sitzer, AHK; Aufbau Fa. Rosenbauer m. 6 Rollläden, 80 kN Rotzler- Seilwinde 65m, Einbaugenerator 20kVA, Lichtmast; Beladung teilweise vorhanden (u.a. hydr. Rettungssatz, Hebekissen, etc.), Palfinger Ladekran 16000 C m. zusätzlicher Kranwinde und kabelgebundener Fernsteuerung. Ausladung: Ausladung: bei 12,1m - 1000kg;

Einachsanhänger

Klöckner Humbold Deutz Eigenbau, Bj. 1959, ungebremst mit Zugöse, §57a Überprüfung bis 10/2019, Lademaß innen 244,5 cm x 118,5 cm, Aufsatzwände mit Abdeckplane.

Forstgreifer mit 180° Rotator

Loglift A 35, Bj. 1988, Gew. 190 kg,



Die zum Verkauf stehenden Fahrzeuge seien heuer nicht mehr zur Pickerl-Überprüfung vorgeführt worden. "Sie sind aber dem Alter entsprechend in gutem Zustand mit teilweise leichten Mängeln und Roststellen.

Der Verkauf der Fahrzeuge und der Gerätschaft findet im Zustand wie besichtigt ohne jegliche Garantie und Gewährleistungsansprüche statt", heißt es von der Stadt Salzburg.



Angebote schriftlich in Kuverts geben

Mitbieten ist ganz einfach: Bei der Berufsfeuerwehr gibt es vorgedruckte Angebotsvorlagen, in dem die Daten des Fahrzeuges und die Höhe des Angebots eingetragen werden können. Die jeweilige Vorlage kommt dann in ein Kuvert, welches nach Ende der Frist geöffnet wird. Das jeweils höchste Angebot bekommt den Zuschlag. Angebote können schriftlich bis 31. Juli, 16 Uhr, an die Berufsfeuerwehr, Jägermüllerstraße 3, 5020 Salzburg gerichtet werden. Vorab können die Fahrzeuge nach Voranmeldung (unter der Tel. 0662/831122 Hr. Rottensteiner) jeweils von Montag bis Freitag von 8 bis 11.30 Uhr und von 13 bis 16 Uhr besichtigt werden. Die Angebote werden am 1. August um 9 Uhr geöffnet und die jeweiligen Bestbieter verständigt.



Quelle: SN