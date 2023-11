Salzburgs Bürgermeister-Kandidat Kay-Michael Dankl präsentiert sein Team

Kay-Michael Dankl (KPÖ plus) stellt sich im kommenden Jahr der Bürgermeisterwahl. Die beiden Quereinsteiger Cornelia Plank und Nikolaus Kohlberger werden ihn dabei unterstützen.

Ein Trio tritt in Salzburg für die KPÖ plus bei den Gemeinderatswahlen im März 2024 an, im Bild v. l.: Cornelia Plank, Kay-Michael Dankl und Nikolaus Kohlberger.

Cornelia Plank bezeichnet sich als Lehenerin mit Leib und Seele. Dabei verbrachte sie nach ihrem Pädagogikstudium einige Jahre im Ausland. Nach einem Aufenthalt in England ging es nach Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania. Dort hat sie zwei Jahre lang an einer Schule unterrichtet. "Das war eine sehr aufregende Zeit damals", sagt die heute 39-Jährige.

Weitere Aufenthalte in Jordanien und Venezuela

Es folgten weitere Aufenthalte in Venezuela und Jordanien. "Ich war insgesamt acht Jahre im Ausland unterwegs. Jetzt bin ich aber wieder sehr glücklich, in Lehen zu wohnen und zu arbeiten." Plank und Parteichef Kay-Michael Dankl kennen sich durch gemeinsame Arbeitskreise schon einige Jahre. Ihre Schwerpunkte sind Bildung, Familien und die Freizeitgestaltung.

Schwerpunkte sind Bildung und Familien

Seit 2017 erlebe sie als Mittelschullehrerin in Lehen, wie die steigenden Wohn- und Lebenshaltungskosten die Familien, Kinder und Jugendlichen unter Druck setzen: "Viele Familien wohnen beengt in kleinen Wohnungen. Die Kinder haben kein eigenes Zimmer, machen die Hausübung in der lauten Küche oder im Stiegenhaus. Was das mit ihren Bildungschancen macht, kann man sich vorstellen", sagt Plank und ergänzt: "Im Bereich Bildung und Soziales kann die Stadt mehr tun, um zu helfen. Das reicht von mehr Sozialarbeit über Schulpsychologen und Unterstützung für die Lehrkräfte bis zu mehr Raum für junge Menschen in den Stadtteilen."

Plank ist Teil der Salzburger Wasserrettung und setzt sich für ein weiteres Bad in der Landeshauptstadt ein. "Wir hinken anderen Städten in dieser Größenordnung weit hinterher. Es gibt viel zu wenige Wasserflächen und jetzt ist das Paracelsusbad auch noch bis Jahresende gesperrt", sagt die ausgebildete Pädagogin.

Kohlberger fordert mehr kulturelle Angebote

Auf dem dritten Listenplatz kandidiert Nikolaus Kohlberger. Der 35-Jährige ist in Itzling aufgewachsen. Für sein Kunstgeschichte- und Philosophiestudium hat er in Wien und Berlin gelebt und gearbeitet. Seit 2018 ist er wieder in Salzburg. Bereits als Jugendlicher hat er sich für Kultur engagiert und Konzerte organisiert.

Heute arbeitet Nikolaus Kohlberger als Kurator bei den städtischen Galerien. "Es braucht in Salzburg mehr Freiräume für Kultur, auch abseits der etablierten Einrichtungen", sagt er. Salzburg rühme sich als Kulturstadt, aber viele Salzburgerinnen und Salzburger haben kaum etwas davon. "Wir wollen, dass alle Salzburger am Leben in der Stadt teilhaben können." Vor allem in der Altstadt sieht er Potenzial. "Es gibt dort zahlreiche Räume, die leer stehen. Diese Räume wären ideal, um sie für Veranstaltungen zu nutzen", erklärt der.

Das Trio will die Nichtwähler ansprechen

Das Trio will vor allem die Nichtwähler ansprechen. Bei der vergangenen Gemeinderatswahl im Jahr 2019 ist die Wahlbeteiligung auf 48 Prozent gesunken. "Die halbe Stadt war gar nicht mehr wählen", sagt Spitzenkandidat Dankl, der auch bei der Bürgermeisterwahl antreten wird. Das Trio wolle jenen Menschen eine Stimme geben, die von den etablierten Parteien nicht mehr gehört werden.