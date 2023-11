Salzburgs einzige Erwerbs-Obstbauern leben in Hallwang

Die Idee entwickelte sich einerseits aus dem ehemaligen Most-heurigen und andererseits aus Hannes Golsers Ausbildung zum Baumwärter. Vor sieben Jahren wurden die ersten Bäume gesetzt und nach einem guten Obstjahr 2023 sind die Lager reich gefüllt. "Unser Obst eignet sich sehr gut zum Einlagern. Äpfel mögen es dunkel und kühl", sagt die junge Bäuerin. Jeden Dienstag beliefert sie die Dorfladenbox in Eugendorf mit ihren Produkten. Neben dem Obstanbau und dem Hofladen betreiben die Golsers auch Mutterkuhhaltung. Weitere Standbeine sind die Vermietung von zwei Ferienhäusern und die Eierproduktion.

Kunden fordern knackige Äpfel

"Den Kunden ist am wichtigsten, dass der Apfel knackig ist", sagen die dreifachen Eltern Elfriede und Hannes Golser. Vom Ertrag der alten Streuobstbäume und den nicht lagerfähigen Früchten stellen die Biobauern Säfte und Mischsäfte, außerdem Frizzante und Glühmost (vergorener Apfelsaft mit Gewürzen) her. Der Essig entsteht aus Most, dem Bakterien zugesetzt werden, wodurch sich die Säure bildet. Während Hannes für die Getränke und die Pflege der Obstbäume zuständig ist, kümmert sich Elfriede hauptsächlich um den Hofladen und die anderen Produkte wie Marmelade und Sirup. "Der Selbstbedienungsbereich begann mit einem kleinen Eierkühlschrank vor etwa 16 Jahren", sagt die Hallwangerin. Das Obst ist in 2-kg-Säcken oder 6-kg-Kisten erhältlich. Wer größere Mengen braucht, kann sie direkt bestellen.

Hauptsorten Topaz und Opal

"Unsere zwei Hauptsorten sind Topaz und Opal. Für Strudel und Kuchen eignet sich der Topaz ausgezeichnet. Der Opal-Apfel ist gelb, etwas kleiner und süßer - ein richtiger Kinderapfel, der den Kleinen gut schmeckt." Im Jahr 2020 wurden Elfriede und Hannes Golser mit dem Bio-Award von Bio-Austria ausgezeichnet. Der Lenzenbauer beeindruckte die Jury besonders durch sein vielseitiges Engagement. "Nominiert wurden wir von unserer Kundschaft - das war eine sehr schöne Anerkennung für uns", freut sich der Biobauer. Als Baumwärter kennt er sich mit den Obstbäumen bestens aus und kümmert sich das ganze Jahr um sein Gehölz - besonders im Frühling, wenn der Baumschnitt ansteht. Dafür verwendet er inzwischen eine elektrische Baumschere. Daneben tummeln sich die Hühner um den solarbetriebenen, mobilen Hühnerstall.