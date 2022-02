Salzburgs Erzbischof Franz Lackner positiv auf das Coronavirus getestet

Der Erzbischof habe seine Arbeit ins Homeoffice verlagert und fühle sich gesund, er sei dreifach geimpft.

Erzbischof Franz Lackner wurde am Montag positiv auf das Coronavirus getestet. Das vermeldete die Erzdiözese in einer Aussendung. Nach einem routinemäßigen Schnelltest habe ein PCR-Test das Ergebnis bestätigt. Lackner habe sich in Heimquarantäne begeben und seine Arbeit ins Home-Office verlagert. Alle Sitzungen und Termine der laufenden Woche seien verschoben oder auf Videokonferenzen umgestellt.

Erzbischof Lackner sei dreifach geimpft. Es gehe ihm gut, er fühle sich gesund und sei zuversichtlich, bald wieder Präsenztermine wahrnehmen zu können. Alle Kontaktpersonen wurden angehalten, sich testen zu lassen und ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten.