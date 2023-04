Salzburgs Ex-Domkapellmeister dirigiert für den Papst

Musikalisch gestaltete János Czifra schon zwei Papstbesuche in Salzburg. Nun schwingt er in seiner Heimatstadt Budapest den Taktstock für Papst Franziskus.

35 Jahre lang war János Czifra Salzburger Domkapellmeister. Seit Herbst 2022 ist er in Pension. Am 24. Dezember feiert Czifra heuer den 72. Geburtstag.

In päpstlicher Mission und mit großer Vorfreude bestieg Salzburgs ehemaliger Domkapellmeister János Czifra am Donnerstag um 15 Uhr den Zug in seine Heimatstadt Budapest, wo am Freitag Papst Franziskus zu einem dreitägigen Besuch eintraf. Gemeinsam mit fünf anderen Chorleitern wird Czifra am Sonntagvormittag an der musikalischen Gestaltung des Festgottesdienstes zu Ehren des Kirchenoberhauptes mitwirken. Tausende Gläubige werden zur Messe auf dem Kossuth-Platz hinter dem Parlament erwartet.

"Es ist eine große Ehre, dass ich zwei Stücke dirigieren darf", sagt ...