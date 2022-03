Salzburgs Feuerwehren rücken immer öfter wegen extremer Wetterereignisse aus

Weniger Brände, mehr Einsätze wegen extremer Wetterlagen - diese Rahmenbedingungen haben im Vorjahr die Tätigkeit der Salzburger Feuerwehren geprägt.

Der Salzburger Landesfeuerwehrverband hat am Freitag seine Leistungsbilanz für das Jahr 2021 veröffentlicht. Demnach gab es genau 11.923 Einsätze - also jeden Tag landesweit rund 32 Aufträge. Und das macht für die 124 Wehren des Landes (119 freiwillige Feuerwehren, vier Betriebsfeuerwehren und eine Berufsfeuerwehr) mit 17.006 Mitgliedern für Einsätze, Bereitschaftsdienste und Ausbildungen 809.390 Stunden.

Am häufigsten wurden die Feuerwehren zu technischen Einsätzen gerufen. 8155 Mal mussten sie zu Verkehrsunfällen, Öleinsätzen sowie zu Hilfeleistungen bei Sturm, Unwetter oder Hochwasser ausrücken. Dazu kamen noch 1787 Brandeinsätze, 697 Einsätze bei Brandsicherheitswachen sowie 1284 Fehlalarme.

SN/robert ratzer Einsatz bis zur Erschöpfung: Feuerwehrmänner am 19. Juli 2021 in Hallein.

Unwettersommer forderte die Florianijünger

"Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Einsätze um 831", sagt Landesfeuerwehrkommandant Günter Trinker. "Die Brandeinsätze sind gegenüber dem Vorjahr in etwa gleich geblieben, bei den technischen Einsätzen hingegen waren rund 1000 Einsätze mehr zu verzeichnen als im Jahr 2020, was in erster Linie auf den letztjährigen Unwettersommer zurückzuführen ist, der die Salzburger Feuerwehren, vor allem im Pinzgau, Pongau und Tennengau, besonders gefordert hat."

Generell sei ein Trend erkennbar. Die Zahl der Brandeinsätze stagniert aufgrund der vielen Brandschutzmaßnahmen. Dafür steigen die Einsätze bei Extremwettersituationen wie Sturm, Unwetter und Hochwasser.

Besonders herausfordernd waren im letzten Jahr die Hochwasserereignisse in den Gebirgsgauen sowie die Flutkatastrophe in Hallein. Zusätzlich wurden die Feuerwehren zu 22 Großbränden gerufen.

Waldbrandeinsatz in Griechenland

Ein sehr schweißtreibender und intensiver Einsatz außerhalb Salzburgs fand bei den verheerenden Waldbränden rund um Athen statt. "Zwei Wochen lang waren 68 Feuerwehrleute aus dem gesamten Bundesland Salzburg mit elf Fahrzeugen in Griechenland vor Ort, um die griechische Feuerwehr bestmöglich zu unterstützen. Diese Erfahrungen sind auch ein großer Erkenntnisgewinn für die Einsätze im eigenen Bundesland", sagt Landesfeuerwehrverbands-Geschäftsstellenleiter Michael Leprich, der selbst vor Ort dem Einsatzteam angehörte.