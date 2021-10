Salzburgs Feuerwehrleute üben den Ernstfall im Tunnel

Mehr als 50 Portalfeuerwehren rücken in Salzburg an, wenn sich Unfälle in einem der 56 Tunnel ereignen. Der Landesverband schult die Einsatzkräfte.

"Achtung Autofahrer, eine Information der Überwachungszentrale: Im Tunnel wurde ein Brand festgestellt." Die Durchsage hallt am Freitagnachmittag über das Gelände des Landesfeuerwehrverbands in Maxglan. Baustellengitter mit schwarzen Planen simulieren die Tunnelwände, alte Autos die Unfallwracks. "Wir werden alarmiert zu einem Brand mit mehreren Fahrzeugen", gibt Ausbilder Josef Tschematschar den rund 20 Teilnehmern des Tunnellehrgangs mit auf den Weg. Dann machten sich die Feuerwehrleute in voller Montur, mit Atemschutzmasken und zwei Sauerstoffflaschen am Rücken und ausgestattet mit Gehstöcken - ...