Salzburgs Freibäder starten Ende April in die Saison: Gleiche Preise und erstmals eine Betriebsleiterin

Die Mitarbeiter der Städtischen Betriebe bringen aktuell die Freibäder in Salzburg auf Hochglanz. Der Saisonstart steht kurz bevor. Eine Premiere gibt es heuer im Volksgarten.

Am 28. April ist der Saisonstart in den öffentlichen Schwimmbädern der Stadt Salzburg geplant. Im Aya-Bad, in Leopoldskron laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren ebenso wie im Volksgarten. Dort hat mit Sarah Schreier erstmals eine Frau die Betriebsleitung übernommen.

Zwei Jahre war sie zuvor im "Lepi" tätig. An ihrer neuen Wirkungsstätte hofft sie "auf einen schönen Sommer und nette Gäste." Auf diese kommen immerhin keine Preiserhöhungen bei den Tickets zu.

Wie im Vorjahr zahlen Erwachsene für eine Einzelsaisonkarte 85 Euro, Familien (zwei Erwachsene, alle Kinder im gemeinsamen Haushalt) 97 Euro, Partnersaisonkarten gibt es um 142 Euro.

Das versicherte Ressortchef Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) am Montag: "Wir wollen, dass sich die Menschen den Badespaß in unseren Bädern leisten können."

Modernisierungen in der Technik hätten zudem geholfen, Stromverbrauchswerte zu halbieren. Und dank des Einbaus von Marmorkiesfiltern habe auch der Chlorbedarf heruntergefahren werden können, sagte Roland Oberhauser, Leiter der Städtischen Betriebe. Auch im zweiten "Normaljahr" nach Corona erwartet die Stadt rund 200.000 Badegäste.