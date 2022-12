Salzburgs Gefängnischef: "Unsere Justizanstalt ist praktisch immer voll"

Die Salzburger Justizanstalt (227 Haftplätze) war im Jahr 2022 zweitweise sogar überbelegt. Von den Häftlingen aus 29 Nationen sitzen auffallend viele Jüngere wegen Raubüberfällen ein.

Seit Jahren schon bleibt in der Justizanstalt (JA) Salzburg, angesiedelt in Puch-Urstein, kaum ein Zellenbett frei. Das war auch 2022 so, wie Oberst Dietmar Knebel am Mittwoch im SN-Gespräch berichtet: "Die Justizanstalt ist auf 227 Haftplätze ausgelegt und sie ist praktisch immer voll. An manchen Tagen sind wir sogar überbelegt, da geht der Häftlingsstand auch gegen 240. Mit Stand 28. Dezember haben wir 224 Insassen im Haus."

Während die Häftlingszahlen auf sehr hohem Niveau bleiben, könnte (auch) der ...