Salzburgs Grenzkontrollen zu Bayern: 2099 Personen kontrolliert, 121 Abweisungen

Soldaten kontrollieren Gesundheitsatteste von Einreisenden.

An sechs Kontrollstellen werden derzeit Grenzkontrollen zwischen Salzburg und Bayern durchgeführt: Am Grenzübergang Walserberg (Autobahn sowie Bundesstraße), in Liefering auf der Saalachbrücke Richtung Freilassing, am Grenzübergang Hangendenstein sowie Steinpass und in Oberndorf. Als zusätzlicher Punkt ist auch eine Kontrolle am Hauptbahnhof in Salzburg installiert.

Das Land Salzburg hat am Dienstag erstmals Zahlen zu den Grenzkontrollen veröffentlicht. Demnach wurden allein am Dienstag 2099 Personen bei der Einreise kontrolliert. "Es hat 35 Durchreisen von Personen gegeben, die in Heimquarantäne gegangen sind. 174 Personen sind durchgereist. Außerdem gab es 121 Abweisungen aus verschiedensten Gründen", sagte ein Sprecher des Landes Salzburg. Das Land Salzburg hatte das Bundesheer um einen Assistenzeinsatz an der Grenze in "sanitätsbehördlichen Aufgaben" ersucht. Die Soldaten kontrollieren jetzt die Gesundheitsattests von Einreisenden.

Um Salzburgs Grenze zu Bayern zu kontrollieren ist seit Montag eine Kompanie des Jägerbataillons 18 aus St. Michael dem Militärkommando Salzburg unterstellt.

Quelle: SN