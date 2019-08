Salzburgs größtes Gruppenbild entstand im Mirabellgarten

400 Menschen posierten für das Jubiläumsjahr "180 Jahre Fotografie".

Salzburgs größtes Gruppenbild wurde am Montag im Mirabellgarten aufgenommen. Rund 400 Menschen versammelten sich vor dem wahrscheinlich schönsten Motiv der Landeshauptstadt, um im Jubiläumsjahr "180 Jahre Fotografie" den bisherigen Rekord zu übertreffen.

Die Ausstellung "Menschenbilder" macht seit Mitte April an verschiedenen Plätzen im Land Station. Salzburger Berufsfotografen zeigen dabei knapp 30 Werke. Der Mirabellgarten bildet den Abschluss der Reihe. Die Bilder sind dort bis Ende August ausgestellt. Zuvor waren sie bereits in Zell am See, Tamsweg, Radstadt, Bischofshofen, Hallein und Seekirchen am Wallersee zu sehen.



Menschen spielen die Hauptrolle in den Bildern

"In den Bildern spielen die Menschen die Hauptrolle. Die 30 Werke zeigen die künstlerische Qualität und die Bandbreite der Salzburger Berufsfotografen. Mit der heutigen Bestleistung wurde außerdem die besondere Faszination der Fotografie vor Augen geführt", sagte Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf.

Am Montag vor 180 Jahren wurde um Punkt 11 Uhr vormittags in Paris die Fotografie erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt und zum Patent angemeldet. Österreichweit gab es dazu zahlreiche Jubiläumsveranstaltungen. In Salzburg wurde neben der derzeit laufenden Schau "Menschenbilder" im Mirabellgarten bei einer Jubiläumsveranstaltung zum "Größten Gruppenbild Salzburgs" aufgerufen. Das Motiv "Salzburger Mirabellgarten und Burg Hohensalzburg" wird alljährlich viele tausend Male von Touristen und Hochzeitspaaren fotografiert. Zum aktuellen Termin versammelten sich mehr als 400 "Fotomodelle".

Derzeit gibt es in Salzburg etwas mehr als 600 Berufsfotografen, österreichweit mehr als 9000. "Gerade in der schnelllebigen Zeit, in der unzählige Fotos mit dem Handy geknipst werden, wollen wir mit der Aktion einmal mehr an die qualitativ hochwertige Fotografie erinnern, die nicht nur im privaten Bereich Erinnerungen über Generationen schafft, sondern auch im wirtschaftlichen Alltag sehr wesentlich zur Vermarktung und zum Erfolg von Produkten und Dienstleistungen beiträgt", betonte Landesinnungsmeister Gerhard Sulzer.

Mit dabei war auch das Salzburger Fotografen-Urgestein Karl Lettner aus Neumarkt. Er feierte heuer seinen 90. Geburtstag und ist damit genau halb so alt wie die Fotografie selbst.

Quelle: SN