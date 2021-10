Salzburgs Lehrer wollen, dürfen sich aber nicht an der Schule PCR-testen lassen

Ein Mal pro Woche werden Schüler mittels PCR auf Corona getestet. Das Lehrpersonal darf dort nicht mittesten, sondern muss sich anderweitig ein Testergebnis beschaffen. Das Unverständnis darüber wächst.

Montag ein Antigen-Schnelltest, Dienstag ein PCR-Test und Donnerstag wieder ein Antigen-Schnelltest. So sieht die Woche für Salzburgs Schüler in Covid-Zeiten aus. Die dreiwöchige Sicherheitsphase, die ab Schulbeginn gegolten hat, ist zwar längst vorbei, aber das verpflichtende Testen hat angesichts der Risikostufe nicht aufgehört. Lehrer müssen ein Mal in der Woche einen PCR-Test durchführen, sofern sie nicht geimpft sind. Doch in der Schule mit ihren Schülern, die sie beim PCR-Test auch beaufsichtigen, dürfen sich Lehrpersonen nicht mittesten lassen. Sie müssen extern ...