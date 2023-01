Salzburgs Müllabfuhr passt sich jetzt dem Gelben Sack an

Das Abfallservice rechnet mit weniger Restmüll, dafür mit mehr Plastik und Kunststoff. Das bedeutet neue Routen und Abfuhrintervalle. Für die Salzburger gibt es dazu aktuelle Informationen im Internet.

Seit dem 1. Jänner ist bei Salzburgs Müllmanagement gefühlt alles anders - und in den Straßen sind erste Auswirkungen erkennbar: Immer wieder hängen oder liegen Gelbe Säcke am Straßenrand, bereit zur Abholung. Wegen der neuen Recyclingziele der EU landen in diesen nicht mehr wie bisher nur Plastikflaschen und Getränkekartons, sondern auch Kunststoff-, Holz- und Metallverpackungen wie Thunfisch- oder Katzenfutterdosen, Joghurtbecher oder Chipssackerl.

Stadtbewohner und Abfallservice gewöhnen sich an diese neue Regelung. Die Bürger vor allem beim Trennverhalten. "Gerade ...