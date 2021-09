Salzburgs Polizei erwischt jedes Jahr mehr als 400.000 Temposünder

Im Schnitt werden in Salzburg jeden Tag rund 1100 Schnellfahrer ertappt. Die Exekutive hat aufgerüstet, auch die Strafen wurden kürzlich erhöht.

Neuerlich entpuppten sich am Wochenende die Alpenstraße in Salzburg-Süd und die Salzburger Straße als "Rennstrecken": Die Polizei zeigte insgesamt 26 Tempobolzer an.

78 Anzeigen erstatteten Polizisten ebenfalls am Wochenende bei einer Schwerpunktkontrolle mit dem Hauptaugenmerk auf die sogenannte Tuning- und Roadrunnerszene in Salzburg. Geschwindigkeitsübertretungen sowie technische Mängel standen hauptsächlich im Visier der Exekutive, bei sieben Fahrzeugen mussten wegen Gefahr im Verzug die Kennzeichen abgenommen werden.

Friedrich Schmidhuber, Leiter der Verkehrsabteilung in der Salzburger Polizeidirektion, weiß ein ...