Salzburgs Polizei erwischte heuer schon fast so viele Drogenlenker wie im gesamten Jahr 2020

Bis zum 25. April wurden im Land Salzburg bereits rund 50 Lenker aus dem Verkehr gezogen, die unter Einfluss von Suchtgift gefahren waren. Zum Vergleich: im gesamten Vorjahr waren es landesweit 54 ertappte und dann sanktionierte Drogenlenker. Ein hochrangiger Polizeiexperte fordert im Kampf gegen Drogen am Steuer eine Änderung der Rechtslage.

Die Zahl der Lenker, die im Land Salzburg unter nachweislichem Suchtgifteinfluss hinter dem Steuer erwischt wurden, ist in den vergangenen Monaten stark gestiegen: In den Jahren 2019 und 2020 wurden 59 bzw. 54 Drogenlenker von der Polizei aus dem Verkehr gezogen und dann sanktioniert. Allein heuer waren es aber in noch nicht einmal vier Monaten bereits rund 50, sagte Oberst Friedrich Schmidhuber, Chef der Landesverkehrsabteilung der Polizei, am Sonntag im SN-Gespräch.

Auch wenn die Anzahl der Ertappten mit ...