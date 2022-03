Salzburgs Polizei muss Lücken in ihrer Führungsriege füllen

So viel Personal wie noch nie bei der Exekutive im Bundesland - doch in den Offiziersreihen macht sich "ein leichter Unterstand" bemerkbar. Der nun auch in Salzburg angebotene Studiengang "Polizeiliche Führung" soll Abhilfe schaffen.

Für den im vergangenen September gestarteten ersten Offizierslehrgang an der Sicherheitsakademie Salzburg hatten sich knapp 200 Frauen und Männer der Polizei österreichweit beworben. Ein strenges Ausleseverfahren verringerte die Zahl der Teilnehmer dann auf 17, davon vier Frauen. Sie kommen aus westlichen Bundesländern. Ihr Anfahrtsweg zum berufsbegleitenden Lehrgang ist damit deutlich kürzer als bisher (FH Wiener Neustadt). "Für Westösterreich ist Salzburg damit ein wichtiger Standort geworden. Die vereinfachte Erreichbarkeit ist für angehende Polizistinnen und Polizisten ein großer ...