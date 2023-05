Salzburgs Polizei verwendet immer öfter Drohnen bei Einsätzen

Suchaktionen, Demonstrationen, Brände, Unfälle, Großveranstaltungen: Drohnen erleichtern die Polizeiarbeit in vielen Bereichen.

27. August 2021: So sieht das Electric-Love-Festival in Koppl/Plainfeld aus der Drohnenperspektive mit Wärmebild-Funktion aus.

Am Dienstag musste Abteilungsinspektor Franz Reifmüller von der Polizeiinspektion Kaprun wieder zwei Mal mit seiner Drohne ausrücken. Am Vormittag dokumentierte er den tödlichen Traktorabsturz in Hinterglemm aus der Luft, damit man den Ablauf des Unglücks herausfinden kann. Von oben sind die Spuren besser zu sehen. Am Nachmittag machte er Bilder von einer Rutschung in einem schwer zugänglichen Graben in Kaprun.

Reifmüller ist der Drohnenkoordinator der Salzburger Polizei. Unter anderem teilt er bei Großveranstaltungen die Piloten ein und kümmert ...