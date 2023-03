Salzburgs Radwegenetz wächst langsam

Mit über sieben Millionen Euro kurbelt das Land 2023 den Bau neuer Radwege an. Weil personelle Ressourcen fehlen, dauert es länger, als gedacht.

Immer mehr radeln auch in der kalten Jahreszeit.

1,2 Kilometer lange Geh- und Radweg Nesselgraben in Hof war 2022 eines der beiden Großprojekte im Radwegebau des Landes. Mit den Hangsicherungsarbeiten hat es rund 2,5 Millionen Euro gekostet. Das finanziell größte Projekt (1,6 Millionen Euro allein für die Geh-und Radwege in beide Richtungen) stellt aktuell die Münchner Bundesstraße parallel zum vierspurigen Ausbau der Pendlerverbindung ins Bayerische dar. Stadtauswärts ist der Geh- und Radweg fertig und in beide Richtungen befahrbar. Stadteinwärts vom Lieferinger Spitz bis zur Fischergasse wird es, ebenfalls ...