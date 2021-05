Salzburgs "schiachstes" Haus steckt voller Überraschungen

Eine Einladung ins Salzburger "Lichthaus". Wie schön. Ein Architekt und eine Fotografin gewähren Einblick in einen fremden Mikrokosmos.

Der Gang, der vom Lift zur Garçonnière mit der Nummer 529 führt, ist lang, dunkel und mit einem Veloursteppich "gepflastert". Das Licht geht im Lichthaus in der Elisabeth-Vorstadt erst auf Knopfdruck an und erhellt den Stil der 1970er-Jahre. Man fühlt sich in dem Hochhaus der Salzburger Architekten Fritz Kohlbacher, Hermann Liebl und Rudolf Scheiber aus 1975 wie in ein Paralleluniversum katapultiert. Die Aschenbecher an der Wand sind ebenso ein Relikt wie die Tiersymbole aus Spanplatten und daneben aus Metall die ...