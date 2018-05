Salzburgs Schüler sollen Reanimation lernen

Acht Prozent überleben einen Kreislauf-Stillstand. Ersthelfer könnten diese Rate auf 70 Prozent steigern. Jetzt werden Kinder geschult.

Ersthelfer sind das wichtigste Glied in der Rettungskette. Doch die Erfahrung zeigt, dass sich kaum jemand zutraut, bei Herz-Kreislauf-Stillständen einzugreifen. Das sagt Notarzt Wolfgang Fleischmann, Leiter des Notarztdienstes der Salzburger Landeskliniken. "Leider erleben wir das viel zu selten." Dieser Umstand lässt sich auch mit Zahlen belegen. In Österreich liegt die Überlebensrate bei Herz-Kreislauf-Stillständen zwischen sieben und acht Prozent. "Das ist etwa jener Wert, der zu erwarten ist, wenn es gar keine Ersthelfer gibt." Die Zahlen hat die europäische Reanimationsgesellschaft errechnet. Deren Experten gehen davon aus, dass tatsächlich zwischen 50 und 70 Prozent aller Patienten Kreislauf-Stillstände überleben könnten, sagt Fleischmann. "In der Stadt Salzburg dauert es sechs bis acht Minuten, bis in solchen Fällen ein Notarzt am Einsatzort ist. Aber bereits nach drei Minuten ohne Sauerstoffversorgung erleidet das Gehirn bleibende Schäden."

60 Prozent aller Herz-Kreislauf-Stillstände würden von Laien beobachtet, sagt Fleischmann. "Aber kaum einer traut sich eine Wiederbelebungsmaßnahme zu." Die meisten Menschen würden erst beim Erste-Hilfe-Kurs während des Führerscheins mit diesen Techniken in Berührung kommen. Ziel der Notärzte sei es nun, den Menschen die Reanimation viel früher beizubringen, sagt Fleischmann. "Unser Ziel ist ein verpflichtender Schulunterricht in Wiederbelebungsmaßnahmen. Die Herzdruckmassage soll eine Kulturtechnik werden wie Radfahren oder Schwimmen."

Internationale Vorbilder gibt es bereits. In Dänemark wurde ein entsprechender Unterricht in den Schulen im Jahr 2005 eingeführt. In zehn Jahren hat sich dort die Laienreanimation von 20 Prozent auf 40 Prozent verdoppelt. "In der gleichen Zeit hat sich auch die Überlebensrate von zehn auf 20 Prozent verdoppelt."

Renimationsschulung für 600 Schüler

In Salzburg startet nun eine erste Aktion, um Schülern die Reanimation beizubringen. Am Mittwoch bekamen 600 Schüler des Privatgymnasiums Liefering eine Reanimationsschulung. "Die Schüler lernen, wie man einen Notruf richtig absetzt, die Herzmassage und den Einsatz eines Defibrillators." Weitere Schulen sollen folgen. Auch die Politik ist informiert. "Unser Ziel ist die Implementierung im Unterricht", sagt Fleischmann.

Der leitende Notarzt ist jedenfalls davon überzeugt, dass man mit dieser Maßnahme Leben retten kann. "In Österreich sterben 12.000 Menschen an plötzlichem Herztod. Bis zu 8000 davon könnten wir retten." Die Angst vieler Zeugen, etwas falsch zu machen, sei unbegründet. "Man kann nichts falsch machen. Das Schlimmste ist es immer, gar nichts zu machen."