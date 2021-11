Salzburgs Spitäler machen neue Intensivbetten frei

Die Zahl der Covid- Intensivpatienten stieg in Salzburg am Dienstag auf 45. Gleichzeitig ist die Inzidenz bei ungeimpften Kindern alarmierend hoch.

Die Lage an Salzburgs Spitälern spitzt sich weiter zu. Am Dienstag wurden 45 an Covid erkrankte Personen auf Intensivstationen versorgt. Am vergangenen Freitag waren es noch 32 gewesen. Allein im Salzburger Landeskrankenhaus wurden am Montag 27 Corona-Intensivpatienten versorgt, sechs weitere in der Christian-Doppler-Klinik, zwei im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, neun im Klinikum Schwarzach und eine Person im Krankenhaus Zell am See.

Mit diesem neuerlichen-Anstieg habe man im Landeskrankenhaus einen Triggerpunkt erreicht, mit dem man weitere Intensivbetten für die ...