Salzburgs Stadtarchiv plant einen Notbetrieb für Besucher

Nach dem Felssturz haben vorige Woche die Aufräumarbeiten begonnen. Die Sanierung könnte im September abgeschlossen sein.

Rund 60 Tonnen Gestein sind am 23. Jänner vom Kapuzinerberg herabgestürzt und haben das Stadtarchiv schwer beschädigt. Der Lesesaal für die Besucher wurde dabei vollkommen zerstört. Auch die Alarmanlage und Leitungen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Mittlerweile ist ein Bagger aufgefahren, der mit einem Presslufthammer die zum Teil mehr als zwei Meter großen Brocken zerkleinert. In der seitlichen Fassade, wo sich ein großes Fenster befunden hatte, wurde provisorisch ein Tor eingebaut, durch das ein kleiner Muldenkipper einfahren kann, um das Geröll ...