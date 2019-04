Salzburgs Sternsinger sammelten fast zwei Millionen Euro

Rund 10.000 Kinder und ihre Helferinnen und Helfer haben an der Aktion der Katholischen Jungschar teilgenommen.

Die heurige Sternsingeraktion der Katholischen Jungschar ist abgeschlossen, wie die Erzdiözese Salzburg am Mittwoch mitteilte. In der Erzdiözese haben rund 10.000 Kinder mit ihren Helferinnen und Helfern die beeindruckende Summe von 1.904.296,08 Euro (plus 1,91 Prozent gegenüber dem Vorjahr) "ersungen". Österreichweit waren es 17.607.617,10 Euro (plus 0,84 Prozent). "Ein herzliches Vergelt's Gott an alle kleinen ,Königinnen und Könige', an die zahlreichen Begleitpersonen, Helferinnen und Helfer sowie natürlich die vielen großzügigen Spenderinnen und Spender", sagte Salzburgs Jungschar-Geschäftsführer Wolfgang Hammerschmid-Rücker.

Spenden fließen in Armutsgebiete

Die finanziellen Mittel dienen laut Erzdiözese dem Start in ein besseres Leben für Menschen in den Armutsgebieten Afrikas, Asiens und Lateinamerikas. Ein Dach über dem Kopf und Schulbildung für Straßenkinder, Zugang zu Nahrung und sauberem Trinkwasser, Berufsausbildung für Jugendliche, Unterstützung in der Pastoralarbeit, Einsatz für Kinder- und Menschenrechte, Umweltschutz - all das ist möglich mit den Sternsingerspenden aus Österreich. Ein Beispielprojekte der diesjährigen Aktion war "Child Alert". Die Partnerorganisation soll Kindern auf der philippinischen Insel Mindanao Schutz vor Gewalt und Ausbeutung bieten und ihnen und ihren Familien Zukunftsperspektiven eröffnen. Insgesamt gibt es 500 Hilfsprojekte, die von der Sternsingeraktion unterstützt werden.

Quelle: SN