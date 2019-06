Während es in Graz 100 Anzeigen gegen Uber-Fahrer hagelte, wartet die Taxi-Branche in Salzburg eine Entscheidung des Nationalrats ab.

"Thomas?", will der Lenker des schwarzen Mercedes mit Wiener Kennzeichen wissen, als er seinen Passagier am Donnerstagabend in der Stadt Salzburg abholt. Die Fahrt wurde über die Online-Plattform Uber vermittelt. Der Mann befördert die zahlende Kundschaft für ein Mietwagenunternehmen aus ...