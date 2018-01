Salzburgs "Winterradler" leben gesund

Salzburger, die auch in der kalten Jahreszeit mit dem Rad unterwegs sind, sind im Schnitt rund zwei Tage pro Jahr weniger krank. Das ergab eine Mobilitäts- und Gesundheitsstudie des Landes.

"Radfahren im Winter ist gesund, Immunsystem und Abwehrkräfte werden gestärkt und man ist fitter. Berufstätige, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen, sind weniger krank", sagt Ursula Hemtsberger, Radverkehrskoordinatorin des Landes, und gibt zugleich nützliche Tipps für wintertaugliches Radfahren.



Eine Mobilitäts- und Gesundheitsstudie zeigt, dass "Ganzjahres-Radler" im Schnitt zwei Tage weniger krank sind als Autofahrer und Nutzer des öffentlicher Personennahverkehr. Zudem ist das Wohlbefinden bei Ganzjahresradlern am höchsten. Sie haben einen "Well-Being-Score" von 61 im Vergleich zu 55 bei den Autofahrern und 52 bei den Öffi-Nutzern.



Wicht sei jedoch, das Rad wintertauglich zu machen und dabei folgende Punkte zu beachten:



•Nabenschaltung: Die Nabenschaltung ist wartungsarm, weil das Schaltgetriebe in der Hinterradnabe geschützt untergebracht ist.



•Nabendynamo: Auch bei Nässe zuverlässiges Radlicht.



•Schutzblech: Kotschützer verhindern bzw. reduzieren Verschmutzungen bei Regen und Schneematsch.



•Ketten und Riemen: Im Kettenkasten ist die Kette komplett vor Regen und Schnee geschützt und damit verlängert sich deren Lebensdauer. Zahnriemen, die moderne, wartungsfreie Alternative zur Kette, braucht nicht geschmiert zu werden.



•Pannenschutz-Reifen: Damit wird das Risiko eines Patschens deutlich reduziert.



An Autolenker appelliert die Radverkehrskoordinatorin: "Es empfiehlt sich, ausreichend seitlichen Sicherheitsabstand zu halten, wenn man Radfahrer mit dem Pkw überholt. Der überholte Radfahrer könnte auf der schneeglatten oder eisigen Fahrbahn ins Rutschen kommen. Ärgern Sie sich nicht über Radler, die bei Schneefahrbahn auf den Hauptstraßen unterwegs sind: Da Nebenstraßen nicht so gut geräumt sind, weichen auch Radfahrer auf die weniger schneereichen Straßen aus. Die Benützungspflicht von Radwegen für Radfahrer ist dann aufgehoben, wenn die Benützung nicht zumutbar ist, also zum Beispiel der Schnee dort abgelagert wurde", so Hemetsberger.

(SN)