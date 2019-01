SalzburgStehtAuf - die Ergebnisse: Salzburger sind Frühaufsteher

Nachdem Bundeskanzler Kurz kritisiert hatte, dass immer weniger Wiener früh aufstehen würden, traten viele mit dem Hashtag #WienStehtAuf den Gegenbeweis an. Die SN hat nun bei den Salzburgern nachgefragt, wie sie es mit dem Aufstehen halten. Die Ergebnisse zeigen: Unter den SN-Lesern finden sich viele Frühaufsteher.

Eine umstrittene Aussage des Bundeskanzlers verleitete viele Menschen in der Netzgemeinde dazu, aufzustehen und den virtuellen Gegenbeweis anzutreten. Die Wellen schlugen auch nach Salzburg. In einer SN-Umfrage nahmen rund 1600 Leser teil. Es zeigte sich: Ein Großteil der Leser startet den Werktag um 6.00 Uhr morgens (25 Prozent), bei etwa gleich vielen (18 Prozent) klingelt der Wecker um 5.30 Uhr oder 6.30 Uhr. An den Wochenenden halten es die Salzburger hingegen ein wenig gemütlicher: Der Tag beginnt für die meisten um 8.00 Uhr (18 Prozent), dicht gefolgt von der Antwort "9.30 Uhr oder später".

Anzeige

Die Ergebnisse im Detail:

Wann der Wasserverbrauch der Salzburger ansteigt

Decken sich die Antworten der Umfrage auch mit den harten Zahlen? "Der Wasserverbrauch steigt ab 5.00 Uhr Früh an", sagt Saskia Heller von der Salzburg AG. Ab da sei eine stete Zunahme des Wasserverbrauchs sichtbar. Die Verbrauchsspitze sei jedoch eindeutig zwischen 7.00 und 7.30 Uhr abzulesen. Man könnte die Zahlen also so interpretieren: Die Salzburger lassen sich Zeit damit, in den Tag zu starten. Der Wecker ruft zwar schon ab 6.00 Uhr, aktiv werden viele aber erst etwa eine Stunde später.

#SalzburgStehtAuf: Liebe Grüße nach Wien

Mit dem Hashtag #WienStehtAuf protestierten viele Wiener gegen die Aussage von Bundeskanzler Kurz, als er davon sprach, dass in Wien immer weniger Menschen aufstehen würden, um zu arbeiten. Auch einige Salzburger taten im Netz solidarisch ihre Meinung kund:

Eine Welle des Protests gegen den Bundeskanzler

Das Match zwischen der türkis-blauen Bundeskoalition und der rot-grünen Stadtregierung in Sachen Mindestsicherung ist vergangene Woche in die nächste Runde gegangen. Nach Ansicht der Wiener SPÖ hat sich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bei der Regierungsklausur in Mauerbach zu einer "massiven Beleidigung" der Wiener Bevölkerung verstiegen. Der Kanzler habe einem beträchtlichen Teil der Wiener Bevölkerung unterstellt, dass sie faul wären und in der Früh nicht aufstehen würden, zeigte sich Wiens SPÖ-Landesparteisekretärin Barbara Novak empört.

Kurz hatte gemeint, dass in vielen Familien in Wien nur mehr der Nachwuchs in der Früh aus dem Haus gehe: "Ich glaube nicht, dass es eine gute Entwicklung ist, wenn immer weniger Menschen in der Früh aufstehen, um zu arbeiten und in immer mehr Familien nur mehr die Kinder in der Früh aufstehen, um zur Schule zu gehen." Das Ergebnis dieses Schlagabtausches war eine rege Diskussion im Netz.

Quelle: SN