SalzburgStehtAuf: Wann starten die Salzburger in den Tag?

Bundeskanzler Kurz handelte sich heftige Kritik ein: Er sprach davon, dass in Wien immer weniger Menschen aufstehen würden, um zu arbeiten. Die SN möchte nun von den Salzburgerinnen und Salzburgern wissen, wie sie es mit dem Aufstehen halten.

Bundeskanzler Sebastian Kurz vermutet Spätaufsteher unter den Wiener Mindestsicherungsbeziehern. In der ORF-Pressestunde am Wochenende sagte er, dass "immer weniger Menschen in der Früh aufstehen, um zu arbeiten, und in immer mehr Familien nur mehr die Kinder in der Früh aufstehen, um zur Schule zu gehen". In Wien sah man die Sache so: Kanzler Kurz wolle damit einem Großteil der Wiener unterstellen, faul zu sein. Viele sahen sich veranlasst, dem Kanzler unter dem Hashtag #WienStehtAuf das Gegenteil zu beweisen.

Aber wie ist es eigentlich um Salzburg bestellt? Wann beginnt der Tag für die Salzburgerinnen und Salzburger an einem Werktag, wann verlassen sie am Wochenende das warme Nest?

Mit lieben Grüßen nach Wien aus Salzburg werden wir Ende der Woche die Ergebnisse unserer Umfrage veröffentlichen. Wenn wir uns ausgeschlafen fühlen.