Sammelkarten aus Geschäft in Salzburg gestohlen: Polizei zeigte zwei Männer an

Am Silvesterwochenende wurden aus einem Geschäft in Salzburg-Maxglan Tausende Sammelkarten gestohlen. Die Polizei hat nun zwei Männer angezeigt: Einer von ihnen soll für den Diebstahl verantwortlich sein, ein zweiter habe geholfen, die Karten anschließend in Wien zu verkaufen.

Am Silvesterwochenende kam es in Salzburg-Maxglan zu einem Einbruch in ein Geschäft für Sammelkartenspiele. Dabei wurden wertvolle Karten gestohlen: Insgesamt dürfte es sich um 5800 Spielkarten im Wert von 80.000 Euro handeln.

Die Polizei hat nun zwei Männer angezeigt, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen sollen. Es handelt sich um einen 34-jährigen Serben und einen 24-jährigen Salzburger. Der Serbe hat bei der Befragung durch die Polizei gestanden, in der Nacht vom 30. auf den 31. Dezember 2022 in das Geschäft in Salzburg-Maxglan eingedrungen zu sein. Dafür soll er einen nachgemachten Schlüssel verwendet haben. Einbruchsspuren waren am darauffolgenden Tag nämlich an der Eingangstüre nicht festzustellen. Stattdessen fand der Betreiber der "Card Arena" im Geschäft das Chaos vor: Zahlreiche Spinds wurden dort aufgebrochen, in denen er selbst sowie Kundinnen und Kunden ihre privaten Sammelkarten lagerten.

Szene der Sammelkartenspielenden ist überschaubar

Der Täter hatte es gezielt auf diese Karten abgesehen - die Kassa im Geschäft blieb unberührt. Dem 34-Jährigen wird vorgeworfen, etwa 5800 Spielkarten gestohlen zu haben sowie Spielzubehör, das in der Card Arena zum Verkauf angeboten worden war. Insgesamt handelt es sich laut Polizei um einen Gesamtwert von 80.000 Euro.

Drei Monate später tauchte ein Teil der Karten schließlich in Wien auf - die SN berichteten . Der 34-Jährige hat laut Polizei in Begleitung eines 24-jährigen Salzburgers die Karten zum Verkauf angeboten. Der mutmaßliche Täter verkaufte im Februar einen Teil der gestohlenen Sammlungen an zwei Geschäfte in Wien. Die Geschäftsinhaber in Wien waren bereits alarmiert. Denn: Die Szene der Sammelkartenspielerinnen und -spieler ist überschaubar. Zahlreiche der gestohlenen Karten haben unter Sammelnden einen hohen Wiedererkennungswert. Der Betreiber der Card Arena hatte zudem eine Liste der gestohlenen Sachen erstellt und an seine Kollegen in Wien weitergeleitet.

Ein Teil der Karten bereits verkauft

Als der 34-Jährige am 23. März erneut Karten im selben Sammelkartengeschäft in Wien angeboten hat, reagierten die Geschäftsinhaber prompt und verständigten die Polizei. Die Beamten in Wien konnten die beiden Beschuldigten noch im Geschäft in Wien anhalten und befragen. Die beiden Männer leugneten die Tat zunächst, bei einer weiteren Befragung in Salzburg zeigte sich der 34-Jährige jedoch geständig. Als Motiv gab er familiäre und finanzielle Probleme an.

Die in Wien bzw. später in der Wohnung des Beschuldigten sichergestellten Karten wurden mittlerweile an den Besitzer ausgefolgt. Mehr als 2000 Karten hatte der Beschuldigte bereits verkauft, diese konnten nicht mehr wiedererlangt werden. Hier beläuft sich die Schadenssumme auf knapp 22.000 Euro, heißt es von der Polizei. Der Serbe wird wegen Einbruchsdiebstahls angezeigt, sein Begleiter aus Salzburg wegen Hehlerei.