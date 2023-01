Sammelkarten im Wert von fast 100.000 Euro aus Salzburger Geschäft gestohlen

Der Chef der "Card Arena" in Salzburg-Maxglan spricht von 10.000 bis 20.000 entwendeten Karten - darunter zahlreiche seltene Sammelkarten. Kurios: Die Einbrecher haben es gezielt auf die Karten abgesehen.

Am Silvesterwochenende kam es in Salzburg-Maxglan zu einem Einbruch in ein Geschäft für Sammelkartenspiele. Der Geschäftsführer der Card Arena, Marcel Nassar, hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. "Als ich am Samstagvormittag in den Laden kam, ist mir zuerst aufgefallen, dass die Eingangstür nicht verschlossen war", sagt Nassar. Im Geschäft habe er ein komplettes Chaos vorgefunden.

Der oder die Einbrecher hatten es aber augenscheinlich nicht auf Geld abgesehen: Aus dem Geschäft wurden zahlreiche spezielle Spielkarten und Sammelprodukte entwendet. ...