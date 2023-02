Sammeln in der Wallerseehalle: Hilfswelle rollt von Salzburg in die Türkei

In Henndorf am Wallersee war binnen weniger Stunden eine Lkw-Ladung an Hilfsgütern voll. Viele weitere werden folgen.

Seher Sabah-Aktas hat sich extra am Dienstag freigenommen, um zu helfen. Gemeinsam mit Bekannten ist sie in Eugendorf zum Drogeriemarkt gefahren, um Hygieneartikel zu kaufen. Jetzt hilft sie, das Material in der Wallerseehalle in Henndorf in Kisten zu verpacken und zu beschriften. "Wir kennen uns alle seit Jahren und helfen jetzt zusammen", sagt Seher Sabah-Aktas. Rund 20 Personen sind am Dienstagnachmittag in der Wallerseehalle, um Hilfsgüter für das Erdbebengebiet in der Türkei anzunehmen, zu schlichten und zu verpacken. Laufend fahren ...