Sanfte Klänge, wuchtige Töne

Furioses Festspielsommer-Konzert mit arrivierten Blechbläserensembles und einer jungen Pianistin.

Da war Martin Lechner senior beim Festspielsommer in Bischofshofen ein besonderer Paukenschlag gelungen: Der gemeinsame Auftritt von "phil blech wien" und der "Vienna Brass Connection" wurde zum musikalischen Volltreffer und reihte sich nahtlos in die Spitzenvorstellungen der vielen letzten Jahre ein. Das Zusammenspiel von mehr als 30 herausragenden Blechbläsern aus zahlreichen renommierten Orchestern zwischen Wien, Dresden, Berlin, München, Frankfurt und Amsterdam wurde zu einem Triumph der Wiener Klangtradition.

Dynamik, Sound, Arrangements, Engagement, Respekt vor einander und gegenseitig gezeigter Freude über jeden einzelnen Ton summierten sich zu einer regelrechten Parade des Spiels mit Trompete, Horn, Posaune, Tuba und Schlagwerk. Das begann schon mit dem Einzug der Gäste auf der Wartburg mit Richard Wagners Tannhäuser und endete mit Verdis Triumphmarsch aus Aida und zwei Zugaben. Ein besonderer "Leckerbissen" waren die Arrangements des Bassposaunisten Mark Gaal aus Mozarts Zauberflöte - so war sie hierzulande noch nie zu hören, schade, dass es keine Wiederholung gab. Ideal auch die Verbindung der beiden Klangkörper durch ihre Chefs, den aus Oberndorf stammenden Anton Mittermayr, und Johannes Kafka, der mit phil blech schon zwei Tage nach Bischofshofen im Chateau de Varax in Frankreich gastierte.

Für einen besonderen Auftritt sorgte eine blutjunge Lokalmatadorin: Die 13-jährige Pianistin Nada Dupovac bewies u.a. mit dem ersten Satz aus Joseph Haydns Klavierkonzert in D-Dur, dass ihre zahlreichen ersten Plätze bei verschiedenen Wettbewerben, etwa bei Prima la Musica, mehr als verdient waren. Sie durfte sich zurecht über den Applaus ihrer blechblasenden Kollegen auf der Bühne und des begeisterten Publikums freuen. Der Weg zeigt nach oben, dorthin, wo die Blech- und Brasskollegen schon sind.

Dem Initiator des Festspielsommers, Martin Lechner senior, wurde kürzlich das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich verliehen. Er sagte: "Ich nehme diese Auszeichnung ganz besonders auch für meine zahlreichen Helfer beim Bischofshofener Festspielsommer in Empfang. Besonders am Land ist eine Veranstaltung dieser Art schwer zu organisieren. Mit Hilfe der vielen Musiker aus aller Welt und der Unterstützung in der Region gelingt es aber immer wieder, über 1000 Besucher zu begeistern und vor allem junge Talente mit Vollprofis zusammenzubringen, damit auch der Nachwuchs einmal die besondere Bühnenluft atmen kann."