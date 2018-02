Sanges- und reisefreudige "Safaria"

Seit 1964 besteht der Stammtisch der "Safaria". Von den ursprünglich 50 bis 60 Mitgliedern kommen noch immer bis zu 16 regelmäßig zum Stammtisch in den "Langenloiser".





Hauptsache gemütlich - und lustig, das ist den Mitgliedern der "Safaria zu Salzburg 1964" wichtig. Gegründet 1964, waren zeitweise 50 bis 60 Mitglieder regelmäßig dabei.

Ein Drittel der Stammtischler rekrutierte sich aus Mitgliedern im Polizeidienst, ein Drittel aus Zivilisten und ein Drittel aus Berufssoldaten des Bundesheers. "Heute sind wir insgesamt noch etwa 16 Mitglieder, leider sind bereits etliche verstorben", bedauert Peter Kern, pensionierter Brigadier des Kriminaldienstes.

Er freut sich jedesmal, wenn er seine ehemaligen Kollegen wiedertrifft, wie Heinrich Zach, Kriminal-Abteilungsinspektor i. R. Zach ist im September 1918 geboren. "Gerade noch in der Monarchie", wie er berichtet. Er hat den 2. Weltkrieg vom ersten bis zum letzten Tag als Soldat miterlebt, die Einsätze führten ihn weit hinauf in den Norden Schwedens und Finnlands.

Die Verbindung zwischen Militärs und Polizeiangehörigen entstand aus alten Bekannt- und Freundschaften. Bei Sicherheitsschulungen für hochrangige Mercedes-Chefs kamen sie in Kontakt mit den Gebrüdern Pappas, die ihnen einmal im Jahr einen großen Bus für Ausflüge zur Verfügung stellten. "Die Busse waren jedes Mal voll, und wir genossen jeweils wundervolle und vor allem sehr lustige Reisen, meistens ins Innviertel und nach Schärding zur Brauerei Kapsreiter", erzählt Kern. Bei diesen Gelegenheiten trugen zahllose Witze zur Erheiterung bei. Vor allem wurde viel gesungen, entsprechend ihrem Namen, der sich vom alten Soldatenlied "Heia Safari" herleitet. "Unser Oberst Vymetal war dichterisch sehr begabt, er hat ein eigenes Lied für unseren Stammtisch geschrieben."

Stammtisch-Infos

Wann und wo? Jeden Dienstag um 18 Uhr beim "Langenloiser".

Gegründet wurde der Stammtisch 1964. Eines der Gründungsmitglieder ist Heinrich Zach.

Heinrich Zach, er ist im September 1918 geboren, ist das älteste Mitglied. Das jüngste Mitglied ist Philipp Armin (75).

Es handelt sich um einen reinen Männer-Stammtisch. Frauen sind nur einmal im Jahr, bei der Weihnachtsfeier, dabei.

Hans Felber, ehemaliger Pfarrer von Wals, war berühmt für seine Witze, und das bereits verstorbene Mitglied Otto Vymetal hat eine eigene Hymne für den Stammtisch geschrieben, die heute noch gerne gesungen wird.

