Im Herbst sollen am Mönchs- und Festungsberg die Sanierung von Befestigungsbauten beginnen, 2020 am Kapuzinerberg. Die Stadt muss in den kommenden Jahren deutlich mehr Geld investieren.

SN/www.neumayr.cc Die Bergputzer sind in die Begutachtung der alten Gemäuer eingebunden (Archivbild).