Sanierung für das "Sorgenkind" Lender Landesstraße

Die Mauern zur Salzach entlang der L270 werden umfassend gesichert. Bis April 2024 sollen die Arbeiten fertig sein. Die Kosten werden auf 2 Mill. Euro geschätzt.

Die Lender Landesstraße (L270) ist die "kleine Schwester" der B311 im Salzachtal auf dem Weg vom Pongau in den Pinzgau. Sie verläuft im engen Flusstal unmittelbar neben der Salzach. Der Fluss hat die Stützmauern immer wieder unterspült und "angenagt". Jetzt wird umfangreich saniert. Kurt Holztrattner von der Landesstraßenverwaltung: "Die L270 zwischen dem Mauthtunnel bei Schwarzach und Lend gehört zu unseren Sorgenkindern. Schon bisher waren laufend Akutsanierungen nötig. Mit diesen Baumaßnahmen sichern wir den Bereich langfristig."



Auch Gas-Hauptleitung betroffen

Unter der Fahrbahn verläuft die Hauptleitung der Gasversorgung für das Gasteiner Tal und den Pinzgau. Zudem ist die Straße eine Ausweichstrecke für die oberhalb verlaufende B311. Neben der Straße zwängt sich noch die ÖBB-Strecke auf das nur wenige Meter breite Salzachtal, das an beiden Seiten von steilen Hängen begrenzt ist. Immer wieder hat das Wasser die Stützmauern unterhalb der Straße unterspült.



Arbeiten finden nur bei Niedrigwasser statt

Für die Arbeiten wird das winterliche Niedrigwasser in der Salzach genutzt. So können die schweren Baufahrzeuge direkt über eine Behelfsstraße im Bachbett der Salzach an die Sanierungsstellen gelangen und teilweise in das Flussbett fahren. Bis April soll der aktuelle Bauabschnitt zur Mauersicherung abgeschlossen sein. Ab Februar wird zusätzlich an einer weiteren Stelle saniert. Im Winter 2023/2024 wird die Sanierung fortgesetzt. Insgesamt zwei Millionen Euro werden eingesetzt.



Die ÖBB erneuern gleichzeitig die Brücken

Kurt Holztrattner: "Da auch die ÖBB gleichzeitig Brücken erneuert, ist die L270 zwischen Mauthtunnel und Lend gesperrt und bleibt dies auch durchgehend bis zum Ende der Sanierung im April 2024."