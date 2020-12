Sanierung von Feuerwehrhaus kurz vor dem Baustart abgeblasen - es kommt ein Neubau

Das Brucker Feuerwehrhaus ist zu klein geworden. Fast ein Jahr lang dauerte es, bis man ein Grundstück gefunden für ein neues gefunden hat.

Das Brucker Feuerwehrhaus hat ausgedient. Es ist zu klein für die wachsende Gemeinde, die inzwischen fast 5000 Einwohner hat. Dazu gibt es keine Räume für die Feuerwehrjugend, keine Duschen und keine getrennten Toiletten. Als das Haus vor 40 Jahren eröffnet wurde, waren Frauen bei der Feuerwehr noch kein Thema. Heute liege der Mädchenanteil bei der Jugend bei 50 Prozent, sagt Abschnittskommandant Franz Eder.

Also beschloss die Gemeinde eine Sanierung um rund eine Million Euro. Im Herbst 2019 sollten die Arbeiten starten. Bürgermeisterin Barbara Huber (ÖVP) sagt, sie habe dann kurz vor dem Baustart einen Brief von der Förderstelle des Landes erhalten, die feststellte, dass die Wirtschaftlichkeit des Projekts zweifelhaft sei. Huber beriet sich mit der Feuerwehr, dem Bauträger und der Gemeindevertretung. Ergebnis: Die Sanierung wäre nur eine Lösung für zehn bis 15 Jahre gewesen. Die Verbesserung der schwierigen Parkplatzsituation am aktuellen Standort ist nicht möglich. Also blies man die Sanierung ab. Das war ein Paukenschlag.

Man machte sich auf die Suche nach einem Grundstück für einen Neubau. Fast ein Jahr dauerte es, bis man fündig wurde. Die Gemeinde erhält das Baurecht für einen Grund an der Glocknerstraße Richtung Fusch. Die Beschlüsse in der Gemeinde sind gefallen. "Wir beginnen jetzt mit der Planung", sagt die Bürgermeisterin. Der Baustart soll im Herbst 2021 sein, die Bauzeit ein Jahr betragen. Auch die Polizeiinspektion Bruck zieht ein. Und mit dem neuen Schulungsraum verfügt man dann auch über eine geeignete Einsatzzentrale bei Katastrophen.

Da es für eine Sanierung kaum Förderungen gibt, für den Neubau aber schon, kommt dieser die Gemeinde nicht viel teurer. Und wenn man bedenkt, dass Bruck bei einer Sanierung nach 15 Jahren wieder investieren hätte müssen, der Neubau aber auf 50 Jahre Nutzung angelegt ist, kommt dieser langfristig sogar günstiger.

Was mit dem alten Haus passiert, steht noch nicht fest. Die Wohnungen in den Obergeschoßen bleiben. Unten dachte man an ein Tageszentrum für Senioren. Dafür gebe es jedoch derzeit keinen Bedarf, weil in der Region schon mehrere in Bau bzw. geplant seien, sagt, Huber.