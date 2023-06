Sankt Michael im Lungau: 40-Jähriger verletzte sich bei Servicearbeiten an Feuerwehrpumpe

Am Montagabend kam es in Sankt Michael im Lungau zu einem Arbeitsunfall. Das meldet die Polizei. Ein 40-jähriger einheimischer Service-Techniker führte zusammen mit seinem Arbeitskollegen einen Service an einer Feuerwehrpumpe durch. Nachdem die Arbeiten abgeschlossen waren, versuchten die beiden Arbeiter zusammen die Pumpe in das dafür vorgesehene Anhängerfahrzeug zu verladen. Nach dem Anheben der Pumpe rutschte der 40-Jährige auf dem Betonboden aus und fiel dabei unglücklich auf das Gesäß. Dabei zog er sich Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich der Wirbelsäule zu.

Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle brachte das Rettungsteam den Verletzten ins Krankenhaus Tamsweg. Die Polizei schließt Fremdverschulden vorläufig aus.