Saubere Mülltrennung im Bezirk

Vor 30 Jahren wurde der Abfallwirtschaftsverband (AWV) im Pongau gegründet. Mittlerweile ist man stolz auf das Vorzeigeprojekt im Bezirk.

"Nur was man gerne tut, tut man in Freiheit", ist man sich beim Pongauer Abfallwirtschaftsverband (AWV) einig. Das funktioniert aber nur, wenn dies jedem Einzelnen klar wird und er bereit ist, seine Abfallstoffe so zu trennen und bereitzustellen, dass das möglich wird. Die Stärkung der Eigenverantwortung ist auch darunter gemeint.

Am 9. Juli vor 30 Jahren kam es zur Gründung des Verbandes: "Ein Grund dafür war, dass die Verträge von 19 Gemeinden mit der SAB (Salzburger Abfallbeseitigung) gekündigt ...