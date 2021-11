"Sch... Ausländer" - Salzburger raste mit Auto auf zwei Männer zu

Gefährliche Szenen haben sich Montagfrüh vor einer Tankstelle in Salzburg-Maxglan abgespielt: Ein 26-jähriger Salzburger war mit seinem Auto mit hohem Tempo und absichtlich auch zwei Männer zugerast. Zuvor hatte es einen Faustschlag gesetzt.

Laut Polizeibericht hatten sich Montag in den frühen Morgenstunden ein 27-jähriger Österreicher und ein 33-jähriger Bosnier bei einer Tankstelle in Salzburg Maxglan aufgehalten. Plötzlich soll der amtsbekannte 26-Jährige auf die beiden zugekommen sein, sie angepöbelt haben und mit "Scheiß Ausländer" beschimpft haben - alle drei Männer sind in der Stadt Salzurg zuhause.

Die beiden Männer ignorierten den Täter zunächst. Dieser schlug daraufhin dem 27-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, nahm anschließend laut Angaben der Opfer einen Pfefferspray aus der Tasche und versucht den Österreicher einzusprühen.

Da die Situation endgültig zu eskalieren drohte, wollten die beiden Opfer mit ihrem Pkw davonfahren. Der Täter jedoch folgte den beiden in seinem Fahrzeug, fuhr deren Pkw noch im Tankstellenbereich hinten auf die Stoßstange auf und machte sich dann aus dem Staub. Jedenfalls für kurze Zeit.

Die beiden bedrohten Männer stiegen währenddessen aus, um den Schaden an ihrem Wagen zu begutachten. In der Zwischenzeit fuhr der Täter laut Angaben der Opfer mit hoher Geschwindigkeit auf die beiden zu, sodass das Duo nur durch einen Sprung auf die Gegenfahrbahn der Innsbrucker Bundesstraße ausweichen konnte.

Die mittlerweile alarmierte Polizei konnte den Verdächtigen darauf ausforschen und festnehmen. Er wurde in die Justizanstalt Salzburg gebracht.