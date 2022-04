Schaden in fünfstelliger Höhe: 63-Jährige aus der Stadt Salzburg wurde Opfer von Telefonbetrug

Die Frau wurde mit einem angeblichen Lottogewinn gelockt.

Am Dienstag erstattete eine 63-jährige Österreicherin bei der Polizei in der Stadt Salzburg Anzeige wegen eines schweren Betruges. Die Frau habe vor rund zwei Monaten einen Anruf einer ihr unbekannten Nummer erhalten. Bei diesem Gespräch sei sie von einer hochdeutsch sprechenden männlichen Person mit einem Lottogewinn in der Höhe von 300.000 Euro gelockt worden. Um diesen Gewinn zu erhalten, wurde das Opfer zu mehreren Zahlungen aufgefordert. Die Zahlungen liefen mittels "Bitcoinbons" ab. Es entstand ein Gesamtschaden in fünfstelliger Höhe.