Schadstoffbelastung an A1 weiter gesunken: Luft-80er soll nur im Winter aktiv sein

Obwohl der Verkehr gegenüber 2020 wieder zugenommen hat, sind die Luftwerte besser. Nicht so auf der A10: Dort bewirkten Urlauberstaus wieder einen Anstieg.

Der erste Corona-Lockdown ab Mitte März 2020 hat sich auch in der Messung der Luftschadstoffe widergespiegelt. Der Anteil von Stickstoffdioxid (NO2) ging deutlich zurück, auch in der Jahresbilanz. Bei der Messstelle Salzburg-Kleßheim an der Westautobahn (A1) hat dieser Effekt offenbar die Verkehrsbeschränkungen überdauert. Dort war der Mittelwert 2020 von 38 im Jahr davor auf 31 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft zurückgegangen. 2021 ist der Wert trotz des wieder gestiegenen Verkehrsaufkommens weiter zurückgegangen. Über das Jahr wurden 30 Mikrogramm gemessen.

...