Schäden: Land will Zustand der Straßen in Salzburg neu erheben

Zuletzt wurde das Straßennetz 2011 evaluiert. Künftig soll das fortlaufend geschehen. 2021 saniert das Land um 18 Millionen Euro 40 Straßenkilometer.

Rund ein Drittel der 1400 Kilometer Landesstraßen gelten als sanierungsbedürftig. 2021 fließen 18 Millionen Euro in das Netz. Abschnitte mit in Summe 40 Kilometer Länge werden saniert. Gemessen an den Kosten sind die Sanierungen einer Stützmauer und der Fahrbahn im Bereich des Mauthtunnels (B311) bei Schwarzach der größte Brocken. Zwei Millionen Euro sind dafür veranschlagt. Auf größere Behinderungen müssen sich Verkehrsteilnehmer bei den Sanierungen der Mattseer Landesstraße in Obertrum einstellen, ebenso bei der Hellbrunner Straße, der Münchner Bundesstraße in der ...