Schaf auf Weide im Pongau getötet: Steckt ein Tierquäler dahinter?

Bis Dienstag bringt eine feuchte Strömung starke Niederschläge in Salzburgs südliche Täler. Die Gasteiner Ache trat über die Ufer. Für Ronald Katsch war es ein bedrohlicher Anblick. Als am Sonntagmorgen nach …

Beispiel Schwarzach: Dort standen Kindergartengruppen gar vor der Schließung. Ein neues Gesetz verschärfe den Personalmangel, sagt die Kindergartenleiterin. Es waren intensive Monate für den Kindergarten in …

Große Regenmengen haben am Sonntag im Pinzgau, Pongau und Lungau zu hohen Pegelständen geführt. In Großarl, Bad Hofgastein und Rauris wurde am Vormittag die Meldegrenze erreicht. Im Laufe des Sonntags und …