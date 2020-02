Titel "Best New Product" in der Kategorie Tiefkühlprodukte ging an das Eisl-Eis im Glas.

Seit 2015 hat sich der ehemalige Agrarlandesrat und Schafbauer Sepp Eisl auf seinem Hof in Abersee auf die Erzeugung von Bio-Schafmilcheis spezialisiert. Nun darf sich Eisl über eine besondere Auszeichnung freuen: Bei der Biofach 2020, der Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel in ...