Scharfe Kritik am "Gratis"-Kindergarten

So sehr sich die Landtagsparteien über die beitragsfreie Halbtagsbetreuung ab 1. April freuen, so groß ist der Unmut bei manchen Bürgermeistern. Die zuständige Neos-Landesrätin Andrea Klambauer ortet eine politische Blockade.

Plötzlich ging alles ganz schnell: Bei der Gemeindekonferenz am 20. Jänner kündigte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) den kostenlosen Kindergarten für Drei- bis Sechsjährige am Vormittag an. Sofort sprangen die anderen Parteien auf den Zug auf, das vermeintliche Wahlkampfzuckerl wurde schnell konkret, Mitte März fasste der Landtag in seiner letzten Sitzung vor der Wahl den nötigen Beschluss. Ab 1. April wird der Gratiskindergarten für Drei- bis Sechsjährige nun Wirklichkeit.

Genaugenommen geht es beim "Gratiskindergarten" um den beitragsfreien halbtägigen Besuch ...